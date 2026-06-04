Peña promete ser "implacable" contra criminales, tras liberación de secuestrado paraguayo

"Hoy celebramos la libertad y la vida, y seguiremos trabajando de manera implacable para defender a los paraguayos y garantizar la paz en cada rincón del país", indicó el presidente en X, luego de conocerse que Almir de Brum, de 32 años, fue liberado en el departamento de Canindeyú (noreste).

El líder paraguayo refirió que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) seguirán "poniendo presión a los grupos criminales terroristas que quieren perturbar la paz" de los ciudadanos.

La Policía Nacional confirmó que De Brum fue liberado "sano y salvo" la mañana de este jueves en la localidad de Marina Cué, en el distrito (municipio) de Curuguaty, donde logró contactar a su padre por vía telefónica.

El joven se encuentra con sus familiares, según un video que difundió el Ministerio del Interior, en el que se lo observa sentado, visiblemente delgado y con una barba larga.

De Brum fue retenido en febrero pasado mientras trabajaba en una cosecha de soja en el poblado de Yerutí, ubicado en el límite entre los departamentos de Canindeyú y Caaguazú (norte).

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En el lugar donde se produjo el rapto fueron hallados -en ese entonces- panfletos alusivos a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero las autoridades no han confirmado ni han descartado la participación de ese grupo en el secuestro.

"Preliminarmente puedo decir que, en un 90 %, todo indica que fue el EPP", declaró este jueves en la emisora local La Tribu, el ministro del Interior, Enrique Riera, debido al hallazgo de los panfletos el día del secuestro y de "campamentos provisorios" en el bosque que sospechan pertenecen a esa guerrilla.

No obstante, Riera prefirió ser cauto y puntualizó que se confirmarán las sospechas al concluir las investigaciones.

El EPP, señalado por el Gobierno de mantener vínculos en su momento con la extinta guerrilla colombiana de las FARC, mantiene en cautiverio al exvicepresidente paraguayo Óscar Denis (2012-2013) -retenido en septiembre de 2020- y al policía Edelio Morínigo, secuestrado el 5 de julio de 2014.

Este grupo armado ilegal tiene trece miembros activos, según el Gobierno paraguayo.