Posco accede a incentivos a la inversión para un proyecto de litio en Argentina

Según indicó en redes sociales el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, el comité de evaluación del RIGI aprobó el plan de Posco para desarrollar la segunda etapa del proyecto Sal de Oro, ubicado entre las norteñas provincias de Salta y Catamarca.

"Este proyecto lo lleva adelante la compañía coreana Posco e implica una inversión total de 208 millones de dólares para producir 23.000 toneladas anuales de carbonato de litio, lo que equivale a exportaciones de más de 300 millones de dólares por año", destacó Caputo.

Al ser admitidos al RIGI, los proyectos de inversión tienen acceso a varios beneficios impositivos, la exención del pago de derechos de exportación y la exclusión de la obligación de traer a Argentina los ingresos por sus exportaciones, así como estabilidad por 30 años y acceso al arbitraje internacional en caso de disputas.

Sal de Oro se encuentra dentro del enorme Salar del Hombre Muerto, en la frontera entre las provincias de Catamarca y Salta.

La primera etapa del proyecto demandó una inversión de 800 millones de dólares para la construcción de una planta comercial de fosfato de litio y otra de hidróxido de litio.

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En abril pasado, Poco, cuyas acciones cotizan en las bolsas de Nueva York y Corea, concretó la compra a la canadiense Lithium South de la firma NRG Metals Argentina, dueña del proyecto de litio Hombre Muerto Norte (HMN Li), en fase de exploración.

En el Salar del Hombre Muerto también operan otras empresas productoras de litio, como la anglo-australiana Rio Tinto y la australiana Galan Lithium.

El del litio es ahora mismo uno de los sectores más dinámicos de Argentina, junto con el del cobre y el de los hidrocarburos.

De acuerdo al más reciente informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos, Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio (detrás de Australia, Chile, China y Zimbabue), el tercero en reservas (detrás de Chile y Australia) y el primero en recursos, junto con Bolivia.

Según datos de la Secretaría de Minería, Argentina tiene 69 proyectos de litio en diversas etapas de avance.

De ese total, apenas siete están ya en producción, incluyendo a Sal de Oro, de Posco.

Debido al potencial de los proyectos en construcción avanzada, Argentina prevé escalar posiciones como productor mundial de litio.