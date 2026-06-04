Putin llama a la UE a convencer a Ucrania de que haga concesiones para la paz con Rusia

"La UE podría jugar un papel positivo, pero no con suministros de armas, sino con intentos de convencer a las autoridades en Kiev a aceptar los compromisos de los que hablamos en (la cumbre ruso-estadounidense de 2025 en) Anchorage", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Añadió que "Ucrania sabe bien de lo que hablamos", en alusión a la demanda rusa de retirar sus tropas del Donbás como condición para abrir negociaciones de paz.

Putin subrayó que Rusia está dispuesta a hacer concesiones en línea con lo que él acordó en agosto del pasado año en Alaska con el presidente de EE.UU., Donald Trump. Añadió que ahora lo que falta es que EE.UU. convenza a Kiev para que haga lo mismo.

"A la vista, principalmente, de la situación política interna, creo que en Kiev no están dispuestos a ello. Si se logra la paz, la lucha política, la lucha por el poder en Kiev y la situación económica se agudizarán. Mi impresión es que, en realidad, las autoridades no están interesadas en un cese real de las acciones militares", pronosticó.

Al respecto, añadió que en caso de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acepte esos compromisos, "el conflicto llegaría rápidamente a su fin natural".

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A su vez, aseguró que Moscú no está en contra de la integración ucraniana en la UE, pero sí "en contra de que la UE se convierta en un bloque militar".

Aunque, a renglón seguido, advirtió que el sector agrícola comunitario es consciente de que lo que representaría la entrada de los productos ucranianos.