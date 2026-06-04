Putin tacha de "provocación" las acusaciones de que Rusia quiere atacar a la OTAN

"Esto es una sandez, pero no solo eso, sino una provocación deliberada para crear una amenaza que no existe en realidad y obligar a la población de sus países a gastar más dinero en defensa", dijo Putin durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Al comentar la posibilidad de un ataque de Rusia a la OTAN, indicó que quienes mencionan esta posibilidad deberían preguntarse: "¿Para qué? ¿Para qué nos haría falta algo así?".

"¿Qué sentido tendría para nosotros atacar a Europa o combatir con la OTAN?", añadió.

Recordó que en 1991 la OTAN aseguró a Rusia que "no daría ni un solo paso al este", pero "simplemente nos engañaron".

Vinculó esta situación al conflicto en Ucrania, al señalar que fue provocado no solo por el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovich y "la represión de parte significativa de la población rusa que no reconoció los resultados del golpe de Estado" de 2014, sino también de los empeños de la Alianza Atlántica de atraer a Kiev a su órbita.