Renuncia directora del Puerto de Miami ante disputa con una de las zonas más ricas de EEUU

La alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció este jueves en un comunicado la dimisión de Webb y del jefe de operaciones del Condado, Jimmy Morales, en medio de la controversia, que ha acaparado la atención de la prensa nacional estadounidense.

La polémica ocurre porque, cuando el depósito de combustible en Fisher Island, junto al Puerto de Miami, salió a la venta en 2024, el Condado no lo compró, lo que aprovechó un desarrollador inmobiliario para adquirirlo por 180 millones de dólares con planes para cerrar el almacén y construir condominios de lujo.

La intención de cerrar el depósito preocupa a empresas navieras, pues el Puerto de Miami es el de mayor tránsito de pasajeros de cruceros del mundo, con un récord de más de 8,5 millones en 2025, cuando también registró un máximo histórico de carga, con 1,11 millones de unidades equivalentes a veinte pies (TEU).

En este contexto, el condado busca ahora cerrar un acuerdo para comprar el terreno por 400 millones de dólares, más del doble de lo que costó su venta en 2024, según reportó el diario Miami Herald.

Pero habitantes de Fisher Island, considerado el código postal más rico de Florida y el segundo de Estados Unidos con un precio promedio de 12 millones de dólares por vivienda, apoyan el cierre del depósito de combustible, por considerarlo un peligro ambiental y por afectar las vistas, de acuerdo con el Wall Street Journal.

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Incluso, residentes de la isla han demandado a la inmobiliaria para impedir que venda el terreno al Condado sin su consentimiento, al argumentar que viola un acuerdo que tenían sobre el futuro del depósito, según medios locales.

La alcaldesa no se refirió al escándalo en su comunicado sobre la dimisión de los funcionarios.

"Estoy profundamente agradecida con Jimmy Morales y Hydi Webb por su extraordinario servicio al Condado de Miami-Dade y nuestros residentes. Su liderazgo, integridad, y dedicación han ayudado a hacer más fuerte nuestro condado", sostuvo Levine Cava en su pronunciamiento.