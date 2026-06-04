Seúl y Pekín amplían sus derechos de tráfico aéreo con 70 vuelos semanales más

"Lograr este aumento, en un momento en que el intercambio bilateral está creciendo, es muy alentador", afirmó hoy en un comunicado la directora de Política de Aviación del Ministerio de Tierra y Transporte surcoreano (MOLIT), Lee So-young.

El tráfico aéreo se verá incrementado entre los dos países asiáticos con la ampliación de 56 vuelos de pasajeros, que pasarán de 608 a 664 vuelos semanales, y el aumento de 54 a 68 vuelos de carga a la semana.

Este aumento es el primer acuerdo de este tipo entre ambos países desde 2019, según el comunicado, y llega con el objetivo de "sentar las bases" para incrementar las rutas bilaterales internacionales y "en sintonía" con el aumento de personas y mercancías que los dos países han experimentado recientemente.

Los trayectos que más aumentarán sus frecuencias serán aquellos con origen en la ciudad surcoreana de Icheon (noreste), que ampliará siete rutas más hacia las ciudades chinas de Pekín (noreste del país), Shanghái (este), Cantón (sur) o Dalian (noreste), entre otras.

Además, también se incrementarán los vuelos desde aeropuertos regionales coreanos a varias ciudades chinas como Cantón (sur), Chengdú (sureste), Shenzhen (sur) o Chongqing (suroeste), que verán incrementada su frecuencia a 14 vuelos semanales adicionales, con un total de 101 trayectos.

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Los derechos de tráfico aéreo obtenidos esperan ser asignados "lo antes posible" durante esta segunda mitad del año, según informó el Ministerio de Transportes surcoreano.

Este acuerdo supone un avance en las relaciones bilaterales entre ambas potencias, tras la visita del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, a China el pasado mes de enero, donde apeló por el refuerzo de la cooperación económica y comercial entre ambos países.