Taiwán detecta más de una treintena de aeronaves del Ejército chino en torno a la isla

En su último parte diario, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que 32 aparatos, entre ellos cazas de combate, helicópteros, drones y aviones de apoyo, pasaron por las inmediaciones de la isla entre las 06:00 del miércoles (22:00 GMT del martes) y las 06:00 de este jueves (22:00 GMT del miércoles).

Este es el número diario más alto reportado desde el pasado 18 de marzo, cuando la cartera castrense notificó la presencia de 36 aeronaves de guerra chinas cerca de su territorio.

Del total de aparatos detectados este jueves, 25 cruzaron la línea media del Estrecho e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa, la mayor cifra diaria de incursiones desde el 13 de febrero.

El Ministerio de Defensa Nacional ya había reportado el miércoles por la tarde una "patrulla conjunta de preparación para el combate" de China cerca de la isla, en la que participaron cazas J-10 y J-16, aviones de alerta temprana KJ-500 y distintos tipos de drones junto a barcos de guerra.

En un gesto cada vez más frecuente, la cartera publicó dos imágenes sobre estos movimientos: una de un caza F-16 isleño supervisando las actividades de un dron chino WZ-10, y otra de la corbeta Jingdezhen de la Armada china fotografiada desde la fragata taiwanesa Cheng Ho.

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Esta "patrulla conjunta de preparación para el combate", la cuarta en menos de un mes, tuvo lugar tres semanas después de la cumbre celebrada en Pekín entre los presidentes Xi y Trump, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán.

Durante el encuentro, Xi advirtió a su homólogo estadounidense de que una "mala gestión" de la cuestión taiwanesa podría provocar un "choque" o incluso un "conflicto" entre ambas potencias, y sostuvo que la "independencia" de la isla y la paz en el estrecho de Taiwán son "incompatibles".

Posteriormente, Trump sugirió que podría pausar la aprobación de un paquete de armas a Taipéi valorado en 14.000 millones de dólares, recalcó que no tenía intención de librar una guerra en defensa de Taiwán e insinuó que Xi podría tratar de "apoderarse" de este territorio una vez que él abandone la Casa Blanca.