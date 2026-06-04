Tráfico aéreo europeo cae en abril por primera vez desde covid, salvo Madrid y Barcelona

Según el informe mensual publicado este jueves por ACI Europe, el descenso refleja el impacto combinado de la guerra en Oriente Medio, que afectó sobre todo a los mercados no pertenecientes a la UE, el desplazamiento parcial de las vacaciones de Semana Santa a marzo este año y las huelgas que lastraron al mercado alemán.

Entre los grandes aeropuertos, los de más de 40 millones de pasajeros anuales, el de Barcelona-El Prat registró un crecimiento del 4,1 %, Madrid-Barajas avanzó un 3,3 % y Ámsterdam-Schiphol aumentó un 2,7 %, los únicos incrementos dentro de esa categoría.

En cambio, Múnich y Fráncfort sufrieron los descensos más acusados, con caídas del 16,4 % y del 11 %, respectivamente, debido en gran medida a siete jornadas de huelga durante el mes.

También retrocedieron Estambul (-6,8 %), Estambul Sabiha Gökçen (-3,4 %), Londres-Gatwick (-8,8 %) y Londres-Heathrow (-5,3 %), mientras que París-Charles de Gaulle se mantuvo estable y Roma-Fiumicino cedió un 0,6 %.

Por mercados nacionales, España volvió a situarse entre los países con mejor evolución, con un aumento del 3,7 % en el tráfico de sus aeropuertos, por delante de Italia (+2,2 %).

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En sentido contrario, el flujo de pasajeros cayó un 8,5 % en Alemania, un 2,1 % en Reino Unido y un 0,9 % en Francia.

La caída fue mucho más intensa en los mercados no pertenecientes a la UE y países asociados, donde el tráfico retrocedió un 7,6 %.

Israel sufrió un desplome del 73,4 %, mientras que Turquía perdió un 5,1 %, Georgia un 16,3 % y Azerbaiyán un 12,9 %, en un contexto marcado por la inestabilidad en Oriente Medio.

El director general de ACI Europe, Olivier Jankovec, afirmó en un comunicado que abril marca un "claro punto de inflexión" para el tráfico aéreo europeo, tras la fuerte recuperación posterior a la pandemia.

"La noticia positiva es que la demanda sigue siendo en general sólida, los ajustes de capacidad de las aerolíneas son limitados y los temores a una posible escasez de combustible para la aviación se han disipado", añadió.