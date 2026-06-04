Tres civiles muertos y siete heridos tras ataque ucraniano contra la anexionada Crimea

"A consecuencia de un ataque enemigo contra instalaciones no residenciales murieron tres personas y otras siete resultaron heridas, según datos previos", escribió en su canal de Telegram.

Axiónov señaló que en el lugar de los hechos trabajan los servicios de Emergencias y expresó sus "sinceras y profundas condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos", así como su deseo de un rápido restablecimiento de los heridos.

Por su parte, el gobernador de Sebastópol, Mijaíl Razvozháev, indicó que las defensas antiaéreas rusas derribaron una veintena de drones en tres barrios de la ciudad portuaria, sede de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa.

Durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas derribaron 272 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas, Crimea y los mares Negro y Azov.