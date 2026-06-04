Turespaña redobla presencia en China ante el creciente interés de sus turistas por España

El mencionado evento, ITB China, tuvo lugar en Shanghái (este) entre el 26 y el 28 de mayo, y Turespaña participó en él junto a 19 empresas y entidades españolas de áreas como destinos, alojamientos, agencias receptivas o empresas de experiencias turísticas y compras.

Así, la representación española "mostró la diversidad y calidad de la oferta turística española, con impulso a productos de gran interés para el mercado chino, como el turismo urbano, la cultura y el patrimonio, la gastronomía, las compras y experiencias de alto valor añadido", indicó el organismo, adscrito al Ministerio de Industria y Turismo.

El citado crecimiento de las llegadas de turistas chinos a España se debe, en parte, a la mejora de las conexiones aéreas: durante la temporada de verano, hasta 87 vuelos directos semanales unirán ambos países, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Las facilidades para los visitantes chinos se antojan doblemente importantes si se tiene en cuenta que el país asiático es "uno de los emisores de larga distancia con mayor valor para el turismo español": según datos ofrecidos por Turespaña, en los doce meses previos a abril de 2026, su gasto turístico aumentó un 42 % hasta los 2.671 millones de euros.

Ante esta coyuntura, la agencia gubernamental de promoción turística ha apostado por una estrategia marcada por "consolidar la recuperación de la demanda, reforzar el posicionamiento de España en Asia y promover un crecimiento turístico basado en la diversificación de productos y la generación de valor", explicó en una nota de prensa.