"Un millón de residentes" colonos en Cisjordania, objetivo de la rebaja fiscal de Smotrich

"Los beneficios fiscales que aprobamos en el pleno de la Knéset (el Parlamento) son un paso más en el camino hacia el objetivo de un millón de residentes en Judea y Samaria. Esto no es solo sionismo en su mejor forma, sino una maniobra estratégica que fortalecerá la franja de seguridad de Israel y frustrará, en la práctica, la creación de un estado terrorista palestino", dijo el ministro en un mensaje en X.
Este beneficio fiscal del 7 % en el impuesto sobre la renta, según publicó este jueves el diario Haaretz, equivale a una rebaja de hasta 10.000 séqueles por persona al año (casi unos 3.000 euros), del que según este diario se beneficiarán tanto Smotrich como el diputado de su partido e impulsor de esta propuesta, Zvi Sukkot (también colono).
Según la propuesta, vigente hasta el inicio de 2028, los asentamientos partícipes de esta ventaja fiscal serán aquellos del grupo socioeconómico 6 o inferior, situados a más de dos kilómetros de la Línea Verde, al este, y cuyos estudiantes son transportados en autobuses blindados a la escuela.
"Desde el gobierno de expulsión de (ex primer ministro Ariel) Sharon, los residentes de Judea y Samaria han sido discriminados, a pesar de que se mantienen con valentía y heroísmo en la línea de frente del Estado de Israel. A partir de hoy, ya no son ciudadanos de segunda clase", añadió Smotrich.
Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, el actual gobierno de coalición ha facilitado la creación de un número sin precedentes tanto de 'outposts' (caravanas o estructuras que funcionan como el inicio de una colonia) como de asentamientos, con al menos 207 de los primeros y 93 de los segundos, de acuerdo con el conteo a finales de mayo de la ONG Peace Now.
Según anunció el propio Smotrich en mayo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya habría solicitado a los jueces una orden de arresto confidencial contra él -que no se ha hecho pública-, presuntamente por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la expansión de los asentamientos en Cisjordania.
Además, el ministro radical también está detrás de la demolición y expulsión de comunidades beduinas palestinas cerca de Jerusalén -entre ellas, ha prometido que próximamente será el turno de la emblemática Jan al Ahmar- y del proyecto colonial E1, con el cual busca dividir Cisjordania en dos y construir unas 3.400 viviendas para colonos.