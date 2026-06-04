Xi Jinping visitará Corea del Norte el próximo lunes, según medios oficiales

En noticias prácticamente idénticas, KCNA y Xinhua indicaron que la "visita de estado" de Xi comenzará el lunes y finalizará el martes, sin aportar más detalles al respecto.

El anuncio de la visita de Xi llega después de que fuentes gubernamentales surcoreanas destacaran la posibilidad de un viaje del mandatario chino a Pionyang, siguiendo al viaje el pasado abril del canciller chino, Wang Yi, y a los recientes viajes de los guardaespaldas y el personal ceremonial de Xi.

China es el socio más importante del aislado país, y ambos países reafirmaron sus vínculos el pasado septiembre en Pekín en el marco del desfile militar por el 80.º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.

La cita, en la que el líder norcoreano apareció en la plaza de Tiananmen junto a Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, fue interpretada como un intento de restablecer la sintonía entre Pionyang y Pekín ante la creciente cooperación militar norcoreana con Moscú en el conflicto de Ucrania.

La visita de Xi a Pionyang sería la segunda como presidente, tras la realizada en 2019, y se produce entre una intensificación de los contactos: la canciller norcoreana, Choe Son-hui, viajó a China en septiembre de 2025; el primer ministro chino, Li Qiang, acudió a Pionyang en octubre por el aniversario de la fundación del gobernante Partido de los Trabajadores, y el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, visitó Corea del Norte en abril de este año, la primera vez desde 2019.

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El viaje se produce también después de la reanudación en marzo de las conexiones ferroviaria y aérea de pasajeros entre Pekín y Pionyang, suspendidas durante seis años por el cierre fronterizo norcoreano aplicado durante la pandemia.

Además, llega tras la cumbre celebrada a mediados de mayo en Pekín entre Xi y el presidente estadounidense, Donald Trump, en la que ambos confirmaron una "meta compartida" de desnuclearizar Corea del Norte.

El inquilino de la Casa Blanca afirmó tras su encuentro con Xi haber mantenido comunicaciones con Kim, sin detallar los supuestos contactos, en medio de sus insistencias para mantener un encuentro bilateral.