El Partido Comunista chino expulsa al exalcalde de Chengdu por corrupción

Según un comunicado de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria (CCDI), principal órgano anticorrupción interno del PCCh, y de la Comisión Nacional de Supervisión, el equivalente a nivel estatal, Wang perdió sus "ideales y convicciones", promovió proyectos de imagen y de lucimiento político para favorecer su ascenso, hizo comentarios impropios sobre las principales políticas del Partido y trató de obstaculizar las investigaciones en su contra.

Las autoridades también le acusaron de participar en actividades supersticiosas, aceptar banquetes, viajes y actividades de ocio que podían afectar al desempeño imparcial de sus funciones y de intervenir indebidamente en actividades económicas y judiciales.

Asimismo, el comunicado sostiene que Wang convirtió el poder público "en una herramienta para el beneficio personal" y mantuvo una amplia red de intercambios de favores y dinero, utilizando sus cargos para beneficiar a terceros en ámbitos como la contratación de proyectos, la financiación y las operaciones empresariales a cambio de "grandes cantidades" de dinero y objetos de valor.

Además de ser expulsado del PCCh y destituido de todos sus cargos públicos, Wang perderá su condición de delegado en diversos congresos del organismo y sus ganancias ilícitas serán confiscadas.

El exdirigente, que también fue vicesecretario del PCCh en Chengdu, estaba bajo investigación desde noviembre del año pasado, cuando las autoridades anunciaron la apertura de pesquisas por supuestas "graves violaciones disciplinarias y de la ley", sin ofrecer entonces más detalles.

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La caída de Wang se produce además pocos días después de la dimisión del alcalde de Chongqing, Hu Henghua, también investigado por supuestas "graves violaciones disciplinarias y de la ley", con lo que los dos principales alcaldes del centro-oeste de China han quedado apartados de sus cargos en el marco de las pesquisas anticorrupción.

Chengdu, capital de la provincia de Sichuan y una de las principales ciudades del centro de China, cuenta con más de veinte millones de habitantes y es uno de los principales centros tecnológicos e industriales del país.

Desde su llegada al poder en 2012, el secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, ha impulsado una amplia campaña anticorrupción que ha alcanzado a cuadros locales, dirigentes provinciales, altos mandos militares y responsables de empresas estatales.

Aunque la ofensiva ha destapado numerosos casos de soborno y enriquecimiento ilícito, algunos analistas consideran que también ha servido para reforzar el control político del liderazgo chino sobre el aparato del Partido.