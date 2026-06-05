El petróleo de Texas cae un 2,69 % pero cierra la semana por encima de los 90 dólares

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 2,5 dólares respecto al cierre anterior, hasta llegar a 90,54 dólares el barril.

En el cómputo semanal, el crudo anota una subida de más de un 3 % respecto al cierre del viernes pasado, cuando el WTI despidió la semana y el mes de mayo en 87,36 dólares el barril.

El mercado del petróleo sigue pendiente de la evolución de las conversaciones entre Washington y Teherán para cerrar un acuerdo de paz con el que poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz, que antes del inicio de las hostilidades era clave para una quinta parte del crudo mundial.

Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jameneí, declaró este viernes en una entrevista a la CNN que las negociaciones con Washington están "estancadas" y es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien "debe desbloquear la situación".

Según dijo, el acuerdo depende de que Trump acepte liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados.

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Pese a la postura de Teherán, que no es la primera vez que se refiere a las negociaciones como estancadas, el mandatario estadounidense insiste en que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el fin de semana.

Uno de los factores que presionó a la baja el precio del WTI fue la subida del dólar. Al cierre de la sesión del crudo, el dólar estadounidense se situaba en 100,05, tras subir un 0,64 %.

Este aumento se produjo después de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) publicara este viernes un aumento de 172.000 puestos de trabajo en el mes de mayo.

Los analistas interpretaron positivamente este dato y fortalecieron la moneda, un movimiento bajista para el petróleo porque encarece su precio frente al resto de monedas.