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05 de junio de 2026 a la - 13:55

El poeta argentino Diego Roel gana el VI Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros

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Granada (España), 5 jun (EFE).- El poeta argentino Diego Roel es el ganador del VI Premio Internacional de Poesía de Fuente Vaqueros con 'Último viaje', un galardón convocado por el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada, sur de España) y Valparaíso Ediciones.

Por EFE

Así lo dio a conocer este viernes el alcalde de la localidad, José Manuel Molino Alberto, en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros, coincidiendo con la celebración del '5 a las 5', que conmemora el 128 aniversario del nacimiento del poeta Federico García Lorca en este municipio granadino.

El jurado, compuesto por los poetas Ramón Martínez, Fernando Operé y Raquel Lanseros, tomó la decisión por unanimidad y destacó que se trata de un poemario "brillante" donde el uso de imágenes impactantes está "perfectamente vertebrado" con una estructura circular, en la que lo onírico y lo real "conviven hasta confundirse y difuminarse".

Al premio se presentaron este año cerca de 500 poemarios de casi una treintena de nacionalidades diferentes, principalmente de Latinoamérica y España, pero también de países de todo el mundo.

El premio consiste en la publicación del libro en la Colección de Poesía de Valparaíso Ediciones y saldrá a la venta en el primer semestre de 2027.

Diego Roel estudió Historia de las Artes visuales en la Universidad de La Plata y en 2023 fue Premio Internacional Loewe de Poesía por su libro 'Los cuadernos perdidos de Robert Walser'.

Ha publicado además 'Padre Tótem/ Oscuros umbrales de revelación' (2004), 'Diario del insomnio' (2005), 'Cuaderno del desierto' (2007), 'El infierno es una bestia callada y triste' (2020) o 'Andréi Rubliov' (Premio Alegría 2020 del Ayuntamiento de Santander, 2020).