El Texas baja un 0,47 % después de que Hizbulá rechazara el alto el fuego en el Líbano

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 0,44 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El líder de Hizbulá, Naim Qassem, criticó ayer las "humillantes" negociaciones celebradas estos días con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser "integral", al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen.

"No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y ​​atacaremos donde sea que decidamos y podamos", dijo en un mensaje escrito, su forma de comunicación más común desde el inicio del conflicto.

El Líbano e Israel mantuvieron esta semana una ronda de diálogo en Washington, que culminó en la noche del miércoles con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hizbulá en el sur del territorio libanés, donde se crearían "zonas piloto".

El precio del crudo cerró ayer con una bajada del 3,1 % tras darse a conocer que el presidente de EE.UU., Donald Trump, comunicó a sus asesores que no reanudará la guerra total contra Irán a menos que mueran soldados estadounidenses, según The Wall Street Journal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, las hostilidades intercambiadas entre Washington y Teherán en los últimos días en Oriente Medio siguen poniendo en riesgo el alto el fuego entre ambos países.

Según medios especializados, los analistas temen que el conflicto derive en una disminución de las reservas comerciales de petróleo.