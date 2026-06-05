La presidenta de Eslovenia iza bandera palestina tras retirarla nuevo Gobierno derechista

La bandera permanecía en el palacio gubernamental desde mayo de 2024, cuando el Gobierno del primer ministro liberal Robert Golob aprobó una resolución de reconocimiento de Palestina como Estado, informó la agencia de noticias eslovena STA.

El nuevo gobierno de Eslovenia, una coalición de conservadores nacionalistas, democristianos y liberales encabezada por el populista Jansa, asumió el jueves sus funciones.

La presidenta Pirc Musar explicó que la bandera palestina permanecerá izada ante el palacio, que esta jurista independiente de orientación liberal ocupa desde diciembre de 2022, durante una semana, y que luego será trasladada al interior del edificio.

Según la presidenta, la bandera servirá como un recordatorio para todos los que visiten su oficina y como símbolo de las graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos en Palestina, así como en otras partes del mundo.

"El genocidio contra los palestinos no ha cesado y la población de Gaza y Cisjordania no vive en paz ni con dignidad", subrayó la presidenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El gobierno progresista de Golob vetó el comercio de armas con Israel, proclamó personas no gratas a los ministros israelíes Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich y se adhirió a campañas de presión diplomática para que Israel pusiera fin a las hostilidades en Gaza y permitiera el paso de ayuda humanitaria a la Franja.

Jansa, un admirador del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y socio del exprimer ministro húngaro Viktor Orbán y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado que revocaría el reconocimiento de Palestina al llegar al poder.