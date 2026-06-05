Los debates climáticos de Bonn deben girar hacia la justicia, pide Amnistía Internacional

"Los Estados que asistan a las reuniones deberán aprovechar sus debates para transformar los compromisos climáticos en un programa de acciones concretas, viables y centradas en los derechos", ha señalado el organismo en un comunicado relativo a las sesiones de trabajo de los órganos subsidiarios de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Ann Harrison, asesora de política sobre cambio climático de Amnistía Internacional, ha incidido en que "los gobiernos deben adoptar ahora medidas urgentes para cumplir sus obligaciones legales de proteger a la humanidad y contribuir a que los grupos afectados se recuperen de los daños causados por el cambio climático".

"Una acción climática que ignora los derechos humanos no sólo es injusta, sino también menos eficaz", ha dicho.

En una serie de recomendaciones publicadas ante las reuniones de Bonn, Amnistía insta a los gobiernos a comprometerse con una eliminación completa, rápida, justa y financiada de los combustibles fósiles, a incrementar la financiación climática basada en subvenciones, a garantizar la plena reparación por pérdidas y daños relacionados con el cambio climático y a proteger el espacio de la sociedad civil.

AI recuerda que, según datos de la CMNUCC, las necesidades de los países de bajos ingresos en materia de mitigación y adaptación se calculan entre cinco y seis billones de dólares estadounidenses para 2030, "si bien la meta de financiación de 300.000 millones de dólares anuales para 2035 acordada en la COP29 está muy por debajo de las necesidades reales".

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La organización espera que las conversaciones de Bonn se abran a quienes más sufren las consecuencias del cambio climático: "Las comunidades en primera línea, los pueblos indígenas, los defensores de los derechos ambientales y los grupos marginados deben participar de manera significativa en las negociaciones sobre el clima".

Algunas personas que desean asistir a las reuniones están teniendo problemas con la obtención de visados para llegar a Bonn, ha asegurado AI.