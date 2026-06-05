No es el registrador nacional de Colombia hablando sobre manipular las elecciones, es IA

Usuarios en redes sociales como X y Facebook comparten un mensaje de voz atribuido al titular de la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones en el país, en el que supuestamente menciona un plan para manipular los resultados de las votaciones de las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo.

"Vamos a conseguir unos voticos fantasmas en el formulario E-14 en la mayoría de mesas, y además dejaremos algunas mesas en cero. O sea, sin reportar votos al Pacto Histórico. Para que sean el centro de atención. Esas mesas se corregirán en el escrutinio. Y así desvían su atención de los votos que le metimos. Yo diría que es la única opción", se escucha en la locución.

El contenido se difunde junto a comentarios que acusan al registrador de planear un fraude electoral. "El fraude se venía fraguado desde hacía mucho tiempo, ¿que tiene que decir el registrador, de esta grabación? (sic)", indica un internauta que difunde el contenido.

HECHOS: La locución atribuida al registrador nacional se generó con IA y circula desde marzo del presente año, cuando se utilizó para difundir narrativas de desinformación sobre las elecciones legislativas del 8 de marzo. Así lo prueban diferentes publicaciones localizadas en línea, el análisis de la pieza y herramientas de detección de contenido sintético.

En primer lugar, una comparación de la locución viral y la voz de Hernán Penagos que se oye en una entrevista de la radiodifusora La FM denota el origen artificial del contenido difundido en redes sociales, ya que no coinciden el tono de voz del contenido difundido en línea con la voz real del registrador.

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Además, el audio viral mantiene un ritmo y entonación robótica, propios de los audios generados sintéticamente, que dista de la forma de hablar de Penagos.

Según un análisis realizado con la herramienta de verificación de audio ‘Hiya Deepfake Voice Detector’, solo hay un 1 % de probabilidades de que la voz que se escucha en la grabación viral sea auténtica.

Por otra parte, una búsqueda avanzada en Google conduce a una publicación en Instagram que compartió el mismo audio el pasado 14 de marzo de 2026, días después de las elecciones legislativas en Colombia celebradas el 8 de marzo.

"Un audio del registrador Hernán Penagos estaría confirmando graves irregularidades en el proceso electoral, algo que desde hace tiempo venía denunciando el presidente Gustavo Petro", afirma el mensaje que acompaña la publicación.

El medio de verificación Colombia Check, miembro de la Red Internacional de Verificación (IFCN, por sus siglas en inglés), a la que también pertenece EFE Verifica, desmintió este contenido en su momento y aseguró que "circula en redes sociales como supuesta prueba de fraude electoral en las elecciones al Congreso del 8 de marzo".

Tras conocerse los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia este domingo, en redes sociales han circulado diferentes mensajes que difunden la narrativa del fraude electoral. Por ejemplo, EFE Verifica desmintió un video que supuestamente evidenciaba que los bolígrafos destinados a los centros de votación son borrables.

Esta narrativa ha sido impulsada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien alertó sobre un posible fraude en la primera vuelta de las elecciones a través del uso de un software que incorporó al conteo preliminar 885.409 personas más que las registradas oficialmente en el censo electoral.

Sin embargo, la Registraduría Nacional ha contestado las declaraciones del presidente al detalle a través de un comunicado de prensa en el que explica que las "evidencias" del mandatario no demuestran fraude.

Según informó la Agencia EFE, el escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo pasado en Colombia finalizó este miércoles con un porcentaje de reclamaciones del 0,7 % frente al resultado que dejó al ultraderechista Abelardo de la Espriella en primer lugar con 10,3 millones de votos (43,7 %), anunció la Registraduría.

"Esto significa que se llevó a cabo un muy buen conteo de mesa por parte de los jurados de votación en presencia de los testigos, que el preconteo se consolidó de una manera eficiente y que el escrutinio se llevó a cabo con mucho juicio y rigor", agregó el registrador nacional.

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, y el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, disputarán en segunda vuelta la Presidencia de Colombia el próximo 21 de junio.

En definitiva, es falso que el registrador nacional de Colombia, Hernán Penagos, afirme en un mensaje de voz que manipulará la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Se trata de una grabación generada con inteligencia artificial que suplanta la identidad de Penagos y circula desde marzo del presente año.