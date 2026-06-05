Petro sube el tono contra Trump y Rubio por respaldo al ultraderechista De la Espriella

Durante un acto público en el departamento caribeño de Córdoba, Petro criticó además al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y afirmó que no entiende la postura de Washington frente a la lucha contra el narcotráfico.

"No entiendo a Donald Trump ni al señor Rubio. Tienen que definirse. O vamos a luchar contra el narcotráfico o ustedes van a llevar el narcotráfico a la Casa Blanca para hacer leyes sobre el pueblo de Latinoamérica con los mismos narcotraficantes, y yo no lo acepto", manifestó el mandatario.

Petro que en octubre pasado fue incluido por Estados Unidos en la lista OFAC, conocida como 'Lista Clinton', también desafió posibles nuevas sanciones que puedan adoptar las autoridades estadounidenses en su contra.

"Me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC y, si me quieren llevar preso, inténtenlo. Pero no bajaré la voz", afirmó.

El jefe de Estado sostuvo igualmente que quienes respaldan posiciones subordinadas a Washington aceptan tratos indignos hacia los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

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"No entiendo esos colombianos que votan por quienes se arrodillan en Miami y permiten que a los colombianos y colombianas los encadenen, los traten como perros", expresó.

Las declaraciones de Petro se producen en medio de la controversia generada por el respaldo que Trump dio esta semana a De la Espriella, ganador de la primera vuelta presidencial con 10,3 millones de votos (43,74 %) y quien disputará el próximo 21 de junio la segunda vuelta con el candidato de izquierdas Iván Cepeda, que obtuvo 9,7 millones de sufragios (40,90 %).

El mandatario colombiano ya había criticado el martes el pronunciamiento de Trump al considerar que constituía una intervención en asuntos internos del país y al señalar que cuando "un país interviene en las decisiones de otro, muere la libertad".

Por su parte, la Cancillería colombiana expresó este viernes su preocupación por cualquier manifestación de apoyo, presión o intervención externa que pretenda interferir en el proceso electoral y recordó que las decisiones sobre el futuro político del país competen exclusivamente al pueblo colombiano.