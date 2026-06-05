Presupuesto anual para misiones de paz de ONU es menos de la mitad del coste del Mundial

Así lo explicó Lacroix durante la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en la que compareció con motivo del Día Internacional del Personal de Paz de la ONU junto a algunos miembros de las fuerzas de la organización galardonados, entre ellos una de Uruguay.

El diplomático francés instó a los países a "invertir en paz" porque, según dijo, "el coste de apoyar el mantenimiento de la paz es mucho menor que el coste de responder cuando un conflicto se descontrola".

"Necesitamos el apoyo de todos aquellos que pueden exigir a sus gobiernos que rindan cuentas de sus acciones, porque el mantenimiento de la paz en la práctica es, en realidad, un conjunto de acciones concretas, muy concretas, de iniciativas y de medidas valientes que se llevan a cabo cada día", declaró.

El secretario general adjunto afirmó que la ONU cuenta actualmente con 5.338 millones de dólares para un año de misiones de paz, lo que, según dijo, equivale a lo que el mundo gasta en 16 horas de gasto militar.

Lacroix apuntó que en sus reuniones con los miembros de las comunidades protegidas por las fuerzas de mantenimiento de la paz siempre les piden que hagan más y que se queden: "Nunca he oído a ninguno de ellos decirnos: 'Por favor, márchense, ya no los queremos aquí'".

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Entre otras cosas, Lacroix condenó el reciente asesinato de un ciudadano serbio miembro de la Fuerza Provisional de la ONU para el Líbano (UNIFIL).

Ya son siete los cascos azules fallecidos en el ejercicio de sus funciones desde el mes de marzo en el Líbano.

"Falleció a causa de las heridas graves que sufrió cuando varios proyectiles mortales impactaron en su posición. Todos estos ataques contra el personal de mantenimiento de la paz son inaceptables. La violencia debe acabar", aseveró.