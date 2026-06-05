Un sismo de magnitud 5,6 sacude el Pacífico hondureño sin causar daños ni víctimas

Según los informes preliminares, el movimiento telúrico ocurrió a las 06:55 hora local (12:55 GMT) y tuvo su epicentro a 132 kilómetros al suroeste del municipio de La Virtud, en el este del país centroamericano, a una profundidad de 22 kilómetros bajo el fondo marino.

Pese a la intensidad del fenómeno, las autoridades de protección civil de Honduras señalaron que no se registran afectaciones en las infraestructuras ni alteración de los servicios básicos en las comunidades cercanas.

Las delegaciones de los cuerpos de socorro locales se mantienen en vigilancia constante de la zona costera y los departamentos aledaños por seguridad.

Honduras se encuentra en una región con alta actividad sísmica; sin embargo, la mayoría de los temblores tienen lugar en el océano Pacífico, con mayor frecuencia en El Salvador y Nicaragua, que comparten fronteras con Honduras, así como Guatemala.