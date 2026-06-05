Víctimas de abusos protestarán si el papa León XIV no les recibe en su visita a España

"Resulta indignante comprobar cómo mientras el papa mantiene una política de puertas abiertas para políticos, empresarios y diversos poderes fácticos españoles, adopta simultáneamente una postura de puertas cerradas a cal y canto para los supervivientes de pederastia clerical", lamentó en un comunicado el portavoz de RIYA y primer denunciante del caso de pederastia de la abadía de Montserrat, en Barcelona (noreste de España), que el pontífice visitará el día 10.

En el escrito anunció que en caso de mantenerse la falta de confirmación de una reunión, a las 16:00 horas (14:00 GMT) del próximo domingo llevará a cabo una 'performance' de protesta en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica, residencia del pontífice durante su estancia en Madrid.

Pese a las "reiteradas" solicitudes de interlocución, Hurtado aseguró que la Santa Sede no ha confirmado hasta el momento si las víctimas serán recibidas por el pontífice durante su viaje apostólico a España. Aunque convocara "en el último minuto", eso implicaría que muchas víctimas no podrían desplazarse al encuentro, "una intolerable discriminación en función de la geografía".

Hurtado criticó que las víctimas sigan sin ser consideradas "interlocutoras válidas" y que Robert Prevost haya priorizado en su agenda reunirse "con las élites". Sin embargo, "ha sido incapaz de encontrar un hueco" para reunirse con las víctimas, lo que a su juicio "no refleja falta de tiempo sino falta de compasión cristiana y sentido de la responsabilidad".

"Antes de dar lecciones de ética y moral sobre la inteligencia artificial, el cambio climático o la paz en el mundo, el papa debería poner su casa en orden. No hay que olvidar que León XIV es el mayor empleador de pederastas del mundo", advirtió Hurtado, que añadió que esa es la "dura realidad" que el pontífice "no quiere escuchar".

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Durante la 'performance', Hurtado se dirigirá a una representación visual de León XIV para exponer las "consecuencias nefastas" que tendrá para las víctimas su visita el próximo miércoles a la abadía de Montserrat, que según el denunciante es la primera institución católica española que se ha declarado "insumisa moral" al negarse a implementar el acuerdo de reparación alcanzado a principios de año entre el Gobierno español y la Iglesia.

"La visita del papa (a la abadía) no solo supone un acto de violencia institucional y retraumatización secundaria para las víctimas de Montserrat, sino que implica el riesgo de dinamitar el acuerdo alcanzado, al alentar que las instituciones católicas de toda España sigan su ejemplo", concluyó.

Además, el próximo lunes, día en que el papa asistirá al Congreso de los Diputados, Hurtado protestará en las inmediaciones de la Nunciatura (hasta donde el perímetro de seguridad le permita) para denunciar el bloqueo de la ley de imprescriptibilidad que se tramita en el Parlamento para evitar que los delitos sexuales graves contra menores queden impunes.

La protesta tendrá lugar a las 9:00 (7:00 GMT), una hora antes de la que llevarán a cabo en el mismo lugar asociaciones y colectivos de víctimas de abusos en la Iglesia para protestar por el hecho de que el papa no se reúna con ellos.