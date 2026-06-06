Al menos dos policías heridos por disparos en intento de desbloqueo en el este de Bolivia

La acción conjunta entre la Policía y el Ejército comenzó a las 6:00 hora local (10:00 GMT) cerca de la población de San Julián, a 117 kilómetros al noreste de la ciudad de Santa Cruz, sobre una carretera alternativa que conecta esa región con Beni y el occidente del país.

"Los comunarios se organizaron y nos empezaron a agredir de manera brutal, con petardos, piedras y otros elementos (...) nosotros utilizamos agentes químicos para poder dispersar a esta multitud que se encontraba de manera agresiva", declaró a los medios el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez.

La acción logró inicialmente habilitar la vía, lo que permitió el paso de los vehículos, pero minutos después los manifestantes se reagruparon y sostuvieron un enfrentamiento con la Policía que se extendió por más de cuatro horas.

Fue entonces cuando se escucharon disparos, por lo que la Policía y el Ejército tuvieron que retroceder y replegarse.

Gómez precisó que un policía "recibió un disparo de proyectil de arma de fuego que acertó a la altura de la cabeza", mientras que otro recibió "un impacto de bala en el muslo derecho", por lo que se dispuso la evacuación de ambos.

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El comandante mencionó que los manifestantes "se encontraban al frente (a la Policía) realizando agresiones físicas también hicieron uso de armas de fuego", por lo que se ordenó el repliegue de la tropa.

Esta jornada se cumple un mes de los bloqueos de caminos que lideran la Federación de Campesinos 'Túpac Katari' y la Central Obrera Boliviana, a los que se sumaron los grupos leales al expresidente Evo Morales (2006-2019), quienes piden la renuncia de Paz como "única demanda".

Estos sectores acusan a Paz de haberlos marginado del Gobierno y de buscar privatizar y elevar las tarifas de los servicios básicos mediante un paquete de leyes que prevé enviar al Legislativo, algo que el Gobierno ha negado.

En las últimas semanas, los bloqueos de carreteras se extendieron a ocho de las nueve regiones de Bolivia, provocando escasez de alimentos, combustibles, medicamentos y, especialmente, oxígeno medicinal para los centros de salud.

Durante el conflicto han muerto siete personas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos y otras tres en el contexto de las protestas, entre ellas un manifestante que recibió un disparo durante un operativo de desbloqueo, según datos de la Defensoría del Pueblo.

Esto sucede cuando está previsto que este sábado la Cámara de Diputados trate el proyecto de ley que reglamenta los estados de excepción y otorga mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas en casos de conmoción interna, que ya fue aprobado por el Senado.