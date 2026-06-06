Alemania destina más de 81 millones de dólares para cooperación con Ecuador hasta 2028

Anotó que ambos países inauguraron las Negociaciones Intergubernamentales sobre Cooperación para el Desarrollo, el principal mecanismo de diálogo bilateral para definir las prioridades de cooperación del período 2026-2028.

Con la nueva asignación, ambas naciones fortalecen una alianza de más de seis décadas orientada a enfrentar desafíos estratégicos como la seguridad, el cambio climático, la gobernanza democrática y el desarrollo económico sostenible.

La viceministra ecuatoriana de Cooperación Internacional, Angélica Arias, destacó que Alemania continúa siendo uno de los socios estratégicos más importantes para el país, acompañando procesos de conservación ambiental, desarrollo territorial, transformación productiva y fortalecimiento institucional.

Asimismo, subrayó que, frente a retos relacionados con la seguridad, la vulnerabilidad climática y las brechas sociales, la cooperación internacional constituye una herramienta fundamental para generar oportunidades y promover un crecimiento sostenible e inclusivo, indicó la Cancillería en un comunicado.

Las nuevas asignaciones alemanas se destinarán a iniciativas vinculadas con la gobernanza democrática, la transparencia e integridad pública y la cohesión la cohesión social.

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Asimismo, también se destinarán al desarrollo económico sostenible, la bioeconomía, la conservación de ecosistemas estratégicos y la adaptación al cambio climático.

La relación bilateral entre Ecuador y Alemania suma 63 años de cooperación y ha permitido la implementación de programas de alto impacto en áreas como gobernanza, clima, biodiversidad y desarrollo sostenible.