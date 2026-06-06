Delcy Rodríguez aborda renovables y transporte urbano con el conglomerado Tata en Bombay

La Embajada venezolana en la India informó en X de que Rodríguez visitó Tata para abordar el uso de energías renovables. Por ahora, el grupo indio no ha difundido una comunicación pública sobre el encuentro.

La ministra venezolana de Transporte, Jacqueline Faría, que forma parte de la comitiva, afirmó en la misma red social que la visita buscó promover inversiones en energías renovables y proyectos ecológicos para Venezuela.

Faría añadió que la delegación conoció también una muestra de vehículos de una filial de transporte urbano del grupo.

Tata es uno de los mayores conglomerados industriales de la India, con presencia en sectores como automoción, acero, energía, tecnología, transporte y productos de consumo.

La parada de la comitiva venezolana en Bombay se produce después de la visita de Rodríguez a la refinería de Jamnagar, en el estado occidental de Gujarat, propiedad de Reliance Industries y considerada el mayor complejo de refinación de petróleo del mundo.

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La agenda de Rodríguez en la India está centrada en energía, inversión y transporte, con reuniones en Nueva Delhi con el primer ministro indio, Narendra Modi; el ministro de Exteriores, S. Jaishankar, y el titular de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

El viaje tiene como eje principal la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, aunque Caracas ha intentado ampliar la cooperación bilateral hacia energías renovables, transporte urbano, tecnología, salud, productos farmacéuticos e inversión industrial.

El Gobierno indio afirmó esta semana que Venezuela ya figura como tercer proveedor en compras puntuales de crudo, mientras datos de la consultora Kpler compartidos con EFE la ubican como cuarto proveedor total de la India en abril y mayo.

La visita de Rodríguez, que comenzó el 3 de junio, se extenderá hasta el domingo.