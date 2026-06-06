Dos policías colombianos son asesinados por ladrones en el centro de Medellín

Los policías, que hacían parte de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin), fueron atacados a tiros el viernes por la noche al intentar impedir el robo de un vehículo.

"Lamento profundamente y rechazo con total contundencia el asesinato de dos de nuestros policías en el sector de Laureles: la subintendente Yuly Milena Giraldo y el patrullero John Alexander Zapata, quienes fueron atacados mientras cumplían la misión de proteger a los ciudadanos", detalló Gutiérrez en su cuenta de X.

Según las informaciones, el patrullero Zapata quedó gravemente herido por los disparos y falleció en un hospital, mientras que la subintendente Giraldo escapó, pero fue alcanzada por uno de los ladrones que la desarmó y le disparó, lo que causó la muerte en el lugar.

"Este crimen enluta a la institución policial, a sus familias y a toda Medellín. Expreso toda mi solidaridad, respeto y acompañamiento a sus seres queridos, amigos y compañeros, quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable", aseguró Gutiérrez.

La Policía ya detuvo a los tres presuntos responsables, a quienes les incautaron tres armas de fuego y teléfonos celulares que "harán parte del material probatorio dentro de la investigación", informó el alcalde de Medellín.