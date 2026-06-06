EEUU derriba dos drones de Irán que "amenazaban al estrecho de Ormuz" en medio de tensión

"Hoy, más temprano, fuerzas de EE.UU. derribaron dos drones iraníes que amenazaban al tráfico marítimo internacional en el estrecho de Ormuz", expuso el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El organismo militar indicó que las "fuerzas estadounidenses permanecen en posición y listas para continuar defendiendo contra la agresión iraní".

El ataque ocurre tras un intercambio de agresiones la jornada anterior, cuando EE.UU. derribó cuatro drones iraníes lanzados hacia el estrecho de Ormuz y atacó instalaciones de radar de vigilancia, mientras Teherán atacó bases militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Los incidentes se producen en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán, después de varios enfrentamientos registrados en los últimos días cerca del estratégico paso marítimo, por donde transita una quinta parte del petróleo global.

Pese a la serie de intercambios de ataques en la región en las últimas tres semanas, Washington ha insistido en que el cese del fuego continúa vigente desde abril.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes a NBC News que Irán aún no ha aceptado un acuerdo para poner fin a la guerra porque sus líderes son "fuertes" y "orgullosos", aunque aseguró que "no tienen otra opción" que negociar con Washington.