EFE entrega a León XIV en el avión un álbum con fotos de otras visitas papales a España

El álbum contiene las imágenes que se exponen estos días en Madrid dentro de la exposición encargada por el Ayuntamiento a EFE, con la memoria fotográfica de las cuatro visitas a Madrid de Juan Pablo II y de Benedicto XVI.

Se trata de 22 imágenes icónicas que recuerdan lemas como el 'totus tuus' de la visita de Juan Pablo II en 1982 y momentos muy similares a los que vivirá la ciudad con la visita de León XIV.

Cristina Cabrejas le entregó el álbum al papa en el trayecto de Roma a Madrid, y mientras el pontífice observaba algunas de las fotos le recordó que pronto podrá ver sus propias imágenes, con las que EFE dará cuenta del viaje de seis días a España que comenzó este sábado en Madrid y que le llevará también a Barcelona y a las islas Canarias (Atlántico).