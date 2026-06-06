El control migratorio es una amenaza mayor que los combustibles para la aviación europea

"Ya estamos observando largos atrasos y cancelaciones de vuelos de conexión en países como Portugal, España, Italia, Grecia, Bélgica y varios otros", afirmó el vicepresidente regional de la IATA para Europa, Rafael Schvartzman, en una rueda de prensa en Río de Janeiro.

El dirigente afirmó que las filas de pasajeros en los controles migratorios, que llegan a hasta seis horas, son no solo un dolor de cabeza para los viajeros como una amenaza financiera para las aerolíneas, ya que son obligadas a cancelar vuelos.

"Si no adoptamos las medidas necesarias para resolver ese problema, la situación puede empeorar durante la temporada del verano y causar serios trastornos", afirmó Schvrtzman en una rueda de prensa previa al inicio en esta ciudad brasileña de la reunión anual de la IATA.

En su opinión, el llamado Sistema Europeo de Entrada y Salida (EES) tiene que garantizar la seguridad de los pasajeros y la protección de las fronteras, pero sin convertirse en una amenaza para los transportes y el atractivo de Europa como destino turístico.

Schvartzman afirmó que los Gobiernos europeos tienen que garantizar el personal suficiente en los puestos de control, especialmente en los horarios punta, pero también el buen funcionamiento de los terminales de autoservicio en todos los países y no en algunos pocos.

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"También es necesario usar la flexibilidad disponible para suspender los controles antes de que la situación se vuelva inmanejable", afirmó.

El vocero aprovechó la rueda de prensa para solicitar en nombre de la IATA que la Unión Europea amplíe la suspensión parcial del sistema más allá del 7 de septiembre y que permita nuevas suspensiones cuando sea necesario.

Dijo igualmente que, hasta que el sistema EES funcione con normalidad, los pasajeros tienen que prever mucho más tiempo en el aeropuerto del que acostumbran; llegar entre dos y tres horas antes de la salida y acceder a la zona de embarque lo antes posible.

Schvartzman, por otra parte, descartó que Europa pueda sufrir un desabastecimiento de combustibles para la aviación en la próxima temporada de verano como consecuencia de la crisis energética provocada por la guerra en Oriente Medio.

"Las informaciones que tenemos a partir de nuestros análisis es que tendremos garantizado el abastecimiento", afirmó.

Agregó que, pese a ello, el encarecimiento de los combustibles, cuyo valor se ha más que duplicado en el último año como consecuencia del conflicto, se convirtió en una amenaza para las aerolíneas.

Según Schvartzman, el precio de los combustibles representa por lo general el 25 % de los costos de operación de las aerolíneas, pero ese porcentaje ya está llegando al 45 %.