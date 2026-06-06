El jefe del Ejército libanés viaja a Pakistán en medio de la mediación con Irán y EEUU

"El general Rudolph Haykal partió del Líbano hacia la República Islámica de Pakistán, por invitación de su homólogo paquistaní" el jefe del Ejército, el mariscal Syed Asim Munir, señaló en un comunicado la institución castrense libanesa.

En la breve nota, el Ejército libanés no detalló la duración de la visita ni su propósito.

No obstante, esta se produce en medio de los crecientes esfuerzos de Pakistán -país mediador en el conflicto- para la paz entre Irán y EE.UU. después de que medios estatales iraníes anunciaran esta semana una pausa en las conversaciones debido a los ataques israelíes contra el Líbano, en el marco de la ofensiva del país hebreo contra el grupo chií libanés Hizbulá.

Dada la escalada en el sur libanés, Irán condicionó las negociaciones con Washington a que el alto el fuego incluyera también territorio libanés, donde mantiene una gran influencia por su cercanía a Hizbulá.

Esa discrepancia sobre si la tregua abarcaba o no al Líbano fue uno de los principales puntos de bloqueo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No obstante, Teherán solicitó a Islamabad que mantenga sus esfuerzos diplomáticos para facilitar la desescalada con EE.UU. y preservar el alto el fuego.

Mientras, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el diálogo de paz con Irán continúa a "un ritmo acelerado", subrayando que una pausa en el diálogo no implica la ruptura.

El Líbano e Israel acordaron el pasado miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, un aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.