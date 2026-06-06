Gobierno de Jamaica urge a compañía eléctrica a restituir servicio tras un apagón general

"El ministro de Energía exige a la JPS un informe completo en un plazo de 24 horas que incluya un resumen de las causas del apagón y mantendrá informada a la nación al respecto", esgrimió en un comunicado el Departamento de Energía.

En este contexto, Vaz afirmó que los responsables de la JPS, el único operador de energía jamaica que brinda servicio a 700.000 clientes, le habían informado de que las unidades de generación de toda la isla se estaban volviendo a poner en funcionamiento y que el suministro eléctrico se restablecería a los clientes por fases durante la jornada.

Por su parte, la JPS subrayó en un documento que está realizando las labores oportunas para restablecer el servicio eléctrico y que ha activado sus protocolos de gestión de incidentes tras lo que ha descrito como un fallo del sistema.

Asimismo, la compañía encargada del servicio eléctrico en Jamaica indicó que está investigando las circunstancias que provocaron la interrupción.

El apagón afectó la tarde del viernes a toda Jamaica, a alrededor de las 20:00 hora local (01:00 GMT), comenzaron a surgir informes de cortes generalizados de electricidad.