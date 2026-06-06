La inflación de mayo de 2026 en Venezuela fue del 6,3 %, la más baja en 19 meses

En su página web, el ente emisor señaló que el mayor aumento en los precios se registró en el sector de esparcimiento y cultura (7,3 %), seguido de restaurantes y hoteles (7,1 %), vestido y calzado (7 %), equipamiento del hogar (6,8 %), servicios de educación (6,6 %), así como comunicaciones (6,5 %).

La tasa de inflación más alta en los últimos 19 meses, de acuerdo a un gráfico compartido por el BCV en la nota, fue en enero de este año con un 32,6 %, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de un ataque militar a Caracas y otras dos regiones cercanas.

El pasado 4 de mayo, el presidente del BCV, Luis Pérez, anticipó que 2026 estará marcado por cambios significativos, los cuales, según afirmó, se percibirán al cierre del año y "muy seguramente en los años siguientes, sobre todo los dos que vienen, 2027 y 2028".

Pérez estimó entonces que la inflación a partir de mayo será de un solo dígito.

Expertos aseguran que una de las principales causas del incremento de precios en el país es el aumento de la cotización del dólar, principal referencia en Venezuela para cotizar bienes y servicios, una de las secuelas de la hiperinflación que vivió entre 2017 y 2021.

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La moneda de Venezuela, el bolívar, ha perdido en lo que va de año un 45 % de su valor frente al dólar estadounidense en el mercado oficial, donde la divisa norteamericana se cambió el último viernes de mayo, último día hábil del mes, por 549,37 bolívares.

La cotización del dólar aumentó un 82,2 % desde los 301,37 bolívares de principios de enero, según cifras del BCV, que actualiza a diario la tasa de varias divisas al cierre de las operaciones cambiarias de instituciones financieras.

En mayo, la moneda estadounidense subió un 12,2 %, desde 489,55 bolívares, lo que significa una devaluación de un 10,8 % de la venezolana en ese período.

La constante pérdida del valor del bolívar ha llevado al Gobierno a pagar bonificaciones suplementarias con base en la moneda estadounidense.

El pasado 30 de abril, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció un incremento en los bonos, a 240 dólares para trabajadores y de 70 dólares para pensionados, lo que generó indignación entre diferentes sindicatos del sector público, ya que estas bonificaciones no inciden en beneficios laborales como vacaciones y prestaciones sociales.

Entretanto, el salario mínimo se mantiene desde 2022 en 130 bolívares, equivalentes hoy a unos 22 centavos de dólar a la tasa oficial, lo mismo que reciben los pensionistas.