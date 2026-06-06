La región de Tigré denuncia un nuevo ataque aéreo por parte del Gobierno de Etiopía

En un comunicado en la red social Facebook, el gobierno tigrino, dominado por el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), afirmó que el ataque fue perpetrado en la zona de Sheraro, en el noroeste de la región y causó "daños contra vidas y propiedades".

"Como consecuencia (del bombardeo), hubo víctimas mortales, heridos y daños materiales entre los miembros del Ejército de Tigré que llevaban a cabo sus actividades cotidianas", señaló el comunicado.

Las autoridades regionales acusaron a Adís Abeba de haber efectuado otros ataques de este tipo en la región y "relanzar una guerra contra Tigré", después del devastador conflicto que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a rebeldes tigrinos liderados por el FPLT contra el Ejército etíope, al que apoyaron fuerzas de la vecina Eritrea y rebeldes de la región de Amhara (norte).

"Al no poder someter al pueblo bloqueando asignaciones presupuestarias, el combustible, los medicamentos, el dinero en efectivo y otros productos de primera necesidad, el régimen se está preparando para exterminarlo", alegó el comunicado.

Se trata de una nueva escalada en las tensiones que vive Tigré desde principios de año, tras los enfrentamientos que estallaron en enero entre fuerzas del Ejército federal etíope y del FPLT.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, en un nuevo desafío a Adís Abeba, el FPLT reinstauró en mayo pasado el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, suspendido durante los últimos años, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la Administración Provisional tigrina establecida mediante el Acuerdo de Pretoria, firmado en la capital sudafricana en noviembre de 2022 para poner fin a la contienda.

El conflicto empezó el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el FPLT en respuesta a un ataque a una base militar federal y tras una escalada de tensiones políticas.

La guerra se zanjó en 2022 con el citado acuerdo de paz, cuyo cumplimiento ha encontrado muchas dificultades, y después de la muerte de al menos 600.000 personas, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.