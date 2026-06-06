León XIV alerta de las "ideologías mundanas" que llevan a "conclusiones engañosas"

En su primer día en España, León XIV visitó este centro ubicado en el madrileño barrio de Lucero y que da asistencia a personas sin hogar.

Tras escuchar el testimonio de algunas de las personas a las que se ha ayudado en este centro, el papa subrayó que "el hecho de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado o ridiculizado" hace pensar "que siempre es necesario volver a leer el Evangelio, para no correr el riesgo de sustituirlo con la mentalidad mundana".

Porque "no es posible olvidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico", explicó.

Al respecto, recordó las palabras del papa Francisco "sobre el peligro de un corazón aburrido, frío, acomodado a una vida tranquila, que se blinda en la indiferencia y se vuelve impermeable, que se endurece".

El papa invitó "a mirar a los que sufren a los ojos y a hacer de la ayuda ante todo un encuentro de hermanos unidos en el único abrazo del Padre".

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La organización de la visita a Madrid ha querido que el papa, tras el acto institucional con los reyes de España, "entrase" a la capital viviendo esta realidad y por ello se eligió este Centro de Emergencia y Atención Integral 24 horas de Cáritas, especializado en la atención a personas sin hogar.

En 2025, un total de 2.562 personas fueron atendidas y acompañadas en el CEDIA, al que acuden una media de 82 personas cada jornada.

En este centro, el papa dijo sentirse "un madrileño más" y parte de una "gran y maravillosa familia en la que, como en todas las familias, ocurren milagros de amor".