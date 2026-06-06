Líbano roza los 3.600 muertos desde que comenzó ofensiva israelí sin visos de desescalada

Desde el 2 de marzo hasta hoy, el número total de muertos subió a 3.593 y el de heridos a 10.990, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, en una breve nota recogida por la Agencia Nacional de Noticias (NNA).

Israel ha seguido atacando a lo largo de este sábado distintos puntos del sur del Líbano, dejando varios muertos, entre ellos tres miembros del Ejército libanés -un general de brigada, un capitán y un soldado- en un ataque aéreo que tuvo como objetivo un vehículo militar en la carretera Kfar Tebni-Khardali, en Nabatieh.

El incidente provocó reacciones de condena y rechazo del Gobierno libanés, Hizbulá y de los países árabes, al considerarlo una escalada peligrosa y una violación de la soberanía del Líbano, ya que el Ejército no participa en el conflicto entre el grupo chií e Israel.

El más grave de los bombardeos de hoy provocó al menos seis muertos y cuatro heridos y tuvo como objetivo la ciudad de Al Saksakiyah, ubicada en Sidón, según informó la agencia estatal.

Un bombardeo israelí contra un coche en la carretera Deir Zahrani, en el distrito de Nabatieh, resultó con la muerte de un joven.

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Mientras en el distrito de Tiro, un ataque alcanzó una motocicleta en la zona de Abbasieh, causando un muerto; y otro tuvo como objetivo un vehículo en el área de Jouaiya, provocando un muerto adicional y un herido.

Asimismo, un equipo de paramédicos sufrió heridas leves mientras realizaba sus labores de revisión y evaluación de víctimas en el primer ataque en la ciudad de Ansariyah (Sidón).

Por su parte, Hizbulá realizó varios ataques y operaciones en el sur del Líbano durante el día como respuesta a las "violaciones israelíes" del alto el fuego, indicó el grupo. Unas acciones que se concentraron principalmente contra las posiciones israelíes en los distritos del sur como Nabatieh, Marjayoun, Bint Jbeil o Tiro.

El Líbano e Israel acordaron el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia del grupo chií, un aliado iraní que ya ha rechazado la propuesta y ha vuelto a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.