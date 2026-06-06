Merz se muestra confiado en sacar a Alemania de la crisis en acto de su partido en el este

"Los podemos lograr si estamos unidos y creemos un poco más en nosotros mismos. Y la coalición en Berlín, pese a las diferencias que existen y seguirán existiendo, tiene la energía para conseguirlo", dijo Merz este sábado.

Merz, que gobierna en coalición con el Partido Socialdemócrata (SPD), dijo que las dificultades actuales, tras años de recesión seguidos de bajas cifras de crecimiento, pueden superarse si se llevan a cabo una serie de proyectos como la digitalización y la reducción de la burocracia así como el impulso de tecnologías que pueden convertir a Alemania en un modelo en todo el mundo en la lucha contra el cambio climático.

"No es una utopía, es la realidad de mañana si juntos conseguimos reformar el país de manera que podamos tener posibilidad de estar a la vanguardia", aseguró.

En septiembre habrá elecciones regionales en Mecklenburgo-Antepomerania sí como en Sajonia-Anhalt, también en el este del país, y en Berlín.

Justo en Mecklenburgo-Antepomerania la CDU tiene malos datos en las encuestas de intención de voto con apenas el 10 %. A la cabeza está la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD, con el 36 %), seguida por el SPD (27 %) y La Izquierda (13 %) según un sondeo de infratest.

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En ese estado federado, esos resultados alcanzarían para que la actual primera ministra, la socialdemócrata Manuela Schwesig, continúe su coalición con La Izquierda, pero en Sajonia Anhalt la situación resulta más complicada con la AfD con un 42 % que, dentro de ciertos parámetros, podría darle la mayoría absoluta.

La CDU es segunda en Sajonia Anhalt (24 %), seguida por La Izquierda (13 %) y el SPD que está apenas en el 6 %, ligeramente por encima del umbral mínimo para obtener representación parlamentaria, que es del 5 %.

Si el SPD se quedará por fuera del parlamento regional, al igual que Los Verdes y el Partido Liberal que de momento no alcanzan ese umbral, el 42 por ciento podría representar la mayoría absoluta.

La CDU está ligada a una resolución de un congreso del partido que descarta coaliciones tanto con AfD como con La Izquierda.

En Berlín, donde actualmente la CDU gobierna en coalición con el SPD, las encuestas apuntan a un desenlance menos dramático aunque tampoco favorable a los cristianodemócratas. Sin una mayoría para una alianza CDU/SPD la mayoría más factible sería un tripartido formado por Los Verdes, el SPD y La Izquierda.

Las tres elecciones regionales llegan en momentos en las encuestas apuntan a un gran descontento frente al actual Gobierno federal sin que Merz haya logrado presentar el paquete de reformas de calado en varios sectores que viene prometiendo.