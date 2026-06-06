Ordenan detención de exdiputado suplente sindicado por un asesinato en Honduras

Los cuatro acusados, quienes comparecieron a audiencia de presentación de imputados, fueron capturados el viernes en el departamento de Copán (oeste) por su presunta vinculación con el asesinato de Mario José Chacón y el ataque armado contra Miguel Ángel Villela, quien sobrevivió al atentado.

Los otros detenidos son Emérito Carvajal Gómez, alias el Tello; Nelson Melgar, y Josué Baltazar Aranda, quienes con Romero enfrentan también acusación del Ministerio Público (Fiscalía) por el delito de asociación para delinquir.

El Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción fijó la audiencia inicial para el 10 de junio y remitió a los sospechosos al centro penal de El Progreso, departamento de Yoro (norte).

Romero fue diputado suplente de Isis Cuéllar, quien desde el pasado febrero cumple arresto domiciliario y suspensión de su cargo en el Parlamento hondureño luego de ser acusada de participar en una red de corrupción que desvió fondos públicos, presuntamente destinados a financiar campañas políticas.

Ambos pertenecen al Partido Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), esposo de la también exmandataria Xiomara Castro (2022-2026).

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Según las investigaciones, los recursos desviados financiaron la campaña electoral de Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre de 2025, en los que resultó electo Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional.