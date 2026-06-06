Siete presidentes y 68 delegaciones irán al Bicentenario Congreso Anfictiónico en Panamá

En ese sentido, un comunicado de la cancillería panameña señala que "hasta la fecha, 68 delegaciones han confirmado su participación en las actividades de la Semana de Alto Nivel conmemorativa del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, que se celebrará del 20 al 27 de junio de 2026".

La información añade que de estas delegaciones, "siete estarán encabezadas por Jefes de Estado o de Gobierno, 32 por ministros o viceministros, cuatro por secretarios generales de organismos internacionales y 25 por embajadores en misión especial, directores u otros altos representantes gubernamentales".

Esa "amplia participación", de acuerdo con el MIRE, "refleja el interés de la comunidad internacional en la conmemoración de este hito histórico y reafirma la relevancia de Panamá como espacio de diálogo, concertación y cooperación entre las naciones".

El 22 de junio tendrá lugar la Conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, y del 22 al 24 de junio el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En la Asamblea General de la OEA participan los cancilleres de los países miembros, y generalmente no asisten los presidentes y jefes de Estado.

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Por su parte, el Gobierno de Panamá ha invitado a presidentes al conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico.

Para el Gobierno panameño hay un gran simbolismo en el hecho de que estos dos encuentros coincidan en Panamá, donde hace 200 años el Congreso Anfictiónico convocado por el prócer independentista Simón Bolívar (1783-1830) sentó las bases de lo que luego se llamó multilateralismo, además de ser el antecedente primario de la OEA.