Un 65 % de Cuba quedará a la vez sin corriente este sábado por la crisis energética

El país caribeño afronta una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., medida que el Ejecutivo de La Habana ha calificado de "genocida" y por la que acusa a Washington de estar "asfixiando" a la isla.

Lo cubanos, especialmente en La Habana, cuentan diariamente con un promedio máximo de cuatro horas de electricidad, mientras que, en el resto de la isla, los cortes de energía alcanzan hasta las dos jornadas consecutivas. El Gobierno cubano ha reconocido la situación como "crítica".

La UNE, dependiente del Ministerio de Energía y Minas (Minem), prevé para el horario de mayor demanda una capacidad de generación de 1.090 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.050 MW.

Así, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.960 MW y la afectación estimada -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.990 MW.

La crisis energética cubana también se explica por la obsolescencia de las termoeléctricas, con décadas de explotación y sin las inversiones precisas, lo que ocasiona que la mayor parte de las unidades de generación del país sufran habituales averías.

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Este sábado, siete de las 16 unidades de generación se mantienen sin aportar energía, entre ellas la termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor central del país, que volvió a desconectarse la víspera del Sistema Electroenergético Nacional por una avería, la quinta que sufre en poco más de un mes y la decimotercera en lo que va de 2026.

Esta fuente es responsable del 40 % del mix energético, no está afectada por el bloqueo petrolero estadounidense y se nutre de crudo nacional.

Otro 40 % del mix energético en Cuba depende de la generación distribuida, la cual se compone de motores que funcionan con diésel y fueloil, y sí está afectada por el bloqueo petrolero de EE.UU. que ha obligado a detener esta fuente de energía, por falta de materia prima.

El 20 % restante se obtiene de gas y fuentes renovables, especialmente con el reciente impulso a la energía solar con apoyo chino.

Cuba precisa diariamente unos 100.000 barriles de petróleo para cubrir sus necesidades energéticas, de los que solo 40.000 provienen de su producción nacional.