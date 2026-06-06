Un agente de la inteligencia francesa condenado a veinte años de cárcel en Mali

Arrestado en agosto de 2025 en Bamako, el militar galo fue condenado el viernes acusado de "atentado a la seguridad del Estado", según informaron fuentes judiciales.

En septiembre pasado, Francia suspendió la cooperación antiterrorista que mantenía con Mali y expulsó a dos de sus agentes destacados en París después del arresto del agente francés.

París calificó entonces el arresto de "arbitrario" y de "violar las reglas más fundamentales del derecho internacional", ya que, según explicó, se trata de un miembro del servicio de inteligencia exterior debidamente acreditado en la Embajada francesa en Bamako, que trabajaba en la lucha contra el terrorismo.

Las relaciones entre Mali y Francia se deterioraron tras los golpes de Estado de 2020 y 2021 que llevaron al poder al general Assimi Goita.