Un sismo de magnitud 4,8 se siente en Lima, sin reportes de víctimas o daños

El epicentro del movimiento telúrico fue ubicado a 86 kilómetros al oeste del Callao, en el océano Pacífico, señaló el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El reporte oficial indicó que el sismo se originó a 55 kilómetros de profundidad y alcanzó una intensidad de III en el Callao, la provincia portuaria anexa a la capital peruana.

Al respecto, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú señaló que el temblor "no genera tsunami en el litoral peruano".

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) reportó los detalles del movimiento telúrico, pero no ofreció información sobre daños, aunque reiteró las medidas de seguridad que debe tomar la población ante estos eventos.

Perú se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde se registra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por el choque de la placa tectónica del Pacífico con la de Nazca, en la costa sur.

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El último terremoto devastador en el país se produjo en agosto de 2007 en la región sureña de Ica, donde alcanzó una magnitud de 7,9 y dejó unos 500 fallecidos, además de millonarias pérdidas económicas.

El pasado 19 de mayo, un sismo de magnitud 6,1 afectó las regiones de Ica, Huancavelica y Ayacucho, donde dejó un total de 28 heridos y daños en viviendas, carreteras, escuelas, centros sanitarios, canales de riego y otros locales públicos, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).