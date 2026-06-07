Al menos diez inmigrantes mueren en un naufragio en el Mediterráneo cerca de Malta

Una patrullera de los guardacostas italianos, que ha intervenido a petición de las autoridades maltesas, ha recuperado del agua diez cadáveres y prosigue la búsqueda de otros eventuales desaparecidos.

Por otro lado, 48 inmigrantes han sido salvados por un pesquero que se encontraba cerca del lugar del naufragio de la patera, en la que se estima que viajaban unas 60 personas.

"La búsqueda en la zona continúan, coordinadas por las autoridades maltesas", informó la Guardia Costera italiana.

La embarcación con estos inmigrantes había zarpado desde las costas de Libia pero volcó cuando se encontraba a 45 millas náuticas (unos 80 kilómetros) al sudeste de Malta.

En ese momento, según la fuente, los inmigrantes cayeron al agua y, aunque muchos pudieron ser salvados, al menos diez han muerto y sus cadáveres han sido recuperados por los guardacostas italianos.

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La ruta migratoria del Mediterráneo central, que une las costas del norte africano con el sur europeo, es una de las más peligrosas del mundo y suele registrar un mayor trasiego de embarcaciones con la mejora de la climatología del mar.

En lo que va de año han desembarcado en las costas italianas 11.918 inmigrantes por esta ruta, dos veces menos que las 23.662 personas que lo hicieron en el mismo periodo del 2025, según datos del Ministerio del Interior actualizados al pasado viernes.