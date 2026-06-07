Candidato peruano Sánchez llama a la democracia y justicia al votar en la segunda vuelta

Tras votar en Lima, Sánchez dijo a la prensa que siente "bastante esperanza" porque "hay una mayoría social que quiere la justicia", después de salir de su centro de votación rodeado por policías.

"Llamamos al compromiso, el amor por nuestra patria, la defensa de la familia", aseguró el candidato ante sus votantes.

Sánchez llegó acompañado por su esposa y portando el sombrero, cedido por el destituido expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que ha sido el símbolo de su candidatura al frente del partido Juntos por el Perú (JP).

El también exministro de Castillo comentó sobre la jornada electoral que su partido ha desplegado a sus personeros o representantes para supervisar el sufragio y también destacó la presencia de los observadores de la comunidad internacional en esta fecha.

En tal sentido, Sánchez instó a respetar y afianzar la democracia peruana.

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Consultado sobre las denuncias de boletas de votación previamente marcadas por el símbolo de Fujimori en algunas mesas de Lima, Sánchez pidió "si hay incidencias, que se aclaren", al tiempo de reiterar que estarán atentos y que los medios de comunicación tendrán un rol muy relevante.

Sánchez acudió a votar después de desayunar en casa de sus padres junto a su familia e hijas en su natal localidad de Huaral, una población agrícola ubicada a unos 90 kilómetros al norte de Lima.

Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

La elección se disputa entre Keiko Fujimori, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue condenado por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; y Sánchez, que reivindica al expresidente Castillo, que cumple un condena de 11 años y 5 meses de prisión, y al que ha prometido liberar.