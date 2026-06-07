Catar establece rutas alternativas en su espacio aéreo mientras crece tensión regional

El AIM, una división del Departamento de Navegación Aérea de la Autoridad de Aviación Civil de Catar, publicó en su página web una NOTAM (Notice to Air Missions o Avisos a las Tripulaciones, en español) en la que anuncia rutas alternativas en su espacio aéreo para ir a Kuwait, Arabia Saudí o las rutas de tránsito a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Hasta el momento, la Autoridad no ha anunciado el cierre ni restricciones del espacio aéreo de Catar, como sí ha hecho en otras ocasiones de gran tensión en el espacio aéreo de los países del golfo Pérsico tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

Según la NOTAM, estas ATS (rutas alternativas temporales) deben utilizarse entre este domingo, 7 de junio, hasta el próximo día 14.

Esto tiene lugar después de que el Ejército israelí bombardeara dos edificios en los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como el Dahye, un ataque que hasta el momento ha provocado la muerte de dos personas y heridas a otras 11, según las autoridades del Líbano.

Este bombardeo es el primero contra el Dahye desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y sin presencia del grupo chií libanés Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.

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Tras el ataque, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, advirtió en su cuenta oficial de X que Irán responderá "con firmeza y dureza" al ataque de Israel.

"Estén atentos al cielo sobre los territorios ocupados (Israel) esta noche", amenazó el político.

El bombardeo israelí también coincide con la llegada a Teherán del ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, para entregar un "mensaje especial" para el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, relativo a las estancadas negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Teherán exige que acaben los ataques contra el Líbano como parte del proceso de negociaciones para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada en febrero y permita la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas.