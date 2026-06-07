Colombia recuerda con misas y homenajes el primer año del atentado al senador Uribe Turbay

"Jóvenes, hace un año el terrorismo jugó en contra del porvenir de la patria, el atentado fatal contra un joven como ustedes. Miguel Uribe Turbay era un ejemplo por su afecto a Colombia, por su vocación de luchar por un país libre, con equidad social", afirmó el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) en un video publicado en X.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años y nieto del expresidente colombiano Julio César Turbay Ayala (1978-1982), fue herido con dos disparos en la cabeza durante un mitin el 7 de junio de 2025 en el barrio bogotano de Modelia y falleció el 11 de agosto, después de más de dos meses ingresado en un hospital de la capital colombiana.

Este domingo, centenares de personas, muchas de ellas vestidas con la camiseta amarilla de la selección nacional de fútbol, se concentraron en el parque El Golfito, en Modelia, para depositar flores en el lugar y asistir a una misa.

En diferentes ciudades de Colombia se oficiaron misas por Uribe Turbay.

El expresidente Uribe destacó que Uribe Turbay, con quien no tenía parentesco, enfocó su trabajo en mejorar el acceso a la educación de los jóvenes, impulsó los emprendimientos y promovió una política de confianza en el Estado.

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Uribe recordó al senador asesinado como "un luchador contra esta violencia" y como un opositor firme del presidente Gustavo Petro y del senador de izquierda Iván Cepeda, su candidato a sucederlo en el cargo.

"Hoy elevamos la bandera de Colombia en familia, recordando a Miguel Uribe Turbay. Hace un año, las balas asesinas de la mafia, en alianza con sectores oscuros de la política, acallaron su voz en el mundo terrenal, pero sus ideas e ideales permanecerán por siempre", manifestó por su parte en X el expresidente Iván Duque (2018-2022).

El padre del senador, Miguel Uribe Londoño, quien intentó retomar las banderas de su hijo y fue candidato presidencial en las elecciones del pasado domingo, con un pobre resultado, asistió con algunos familiares a otra misa en el norte de Bogotá.

"Como padre, siento un gran orgullo por el camino que eligió y por la huella que dejó en cada persona con cada etapa de su vida", expresó Uribe Londoño, quien leyó el prólogo de su libro, 'Mi causa Colombia' (2025), dedicado a la memoria de su hijo.

Por este asesinato han sido capturadas nueve personas, cuatro de las cuales ya fueron condenadas, incluido el adolescente que le disparó.

La investigación de la Fiscalía apunta a que el crimen fue ordenado por la Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, de las cuales Uribe Turbay fue un férreo opositor en su carrera política.

Sin embargo, la viuda del político, María Claudia Tarazona, dijo el pasado viernes en una entrevista con la emisora Blu Radio que la Fiscalía investiga si el asesinato fue un crimen de Estado.

"Yo creo que vamos a saber si esto fue o no un crimen de Estado, es una teoría que la Fiscalía tiene y que no descartamos", afirmó Tarazona.