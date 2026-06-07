Cuba recibe una donación de 1.700 toneladas de productos básicos de México y Belice

Medios estatales de la isla reportaron que el buque comercial Asian Katra arribó al puerto de La Habana con el cargamento de ayuda humanitaria como "muestra de cooperación y solidaridad de los Gobiernos y pueblos de México y Belice".

Además, indicaron que organizaciones de solidaridad con la isla, residentes cubanos en ambos países y una convocatoria del diario mexicano La Jornada, entre otros actores, contribuyeron a "gestionar, organizar y conformar" esta operación.

Al recibir el donativo, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz, resaltó la ayuda "incondicional e histórica" de México y agradeció a las autoridades, personalidades y organizaciones de ambas naciones por su respaldo a la isla.

En los últimos años, México se ha posicionado como uno de los socios regionales más activos en el apoyo humanitario a Cuba con envíos de combustible y varios cargamentos con productos esenciales.

La llegada de esta carga se suma a otras operaciones de ayuda recibidas desde Brasil, Uruguay, China, España, Corea del Sur, Japón, Canadá, agencias de la ONU y una enviada por Colombia que anunció está navegando hacia le isla.

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En marzo y abril el 'Convoy Nuestra América', integrado por activistas de varios países de Europa, México y Estados Unidos, también trajo varias toneladas de alimentos, insumos médicos, paneles solares, sistemas fotovoltaicos y materiales educativos.

Cuba padece un profunda crisis económica y social desde hace seis años, que se ha agravado progresivamente desde enero último con el bloqueo petrolero aplicado por EE.UU. -calificado por la ONU como contrario al derecho internacional- al que Washington ha sumado una serie de sanciones que han reforzado sus presiones sobre la isla.

Cuba, que acumulaba ya seis años de profunda crisis económica, ahora está prácticamente paralizada por la falta de combustible, de los hospitales a las gasolineras y del transporte público a las empresas estatales, con escasez de medicamentos, elevada inflación, dolarización parcial y apagones que alcanzan amplias regiones del país hasta por más de 20 horas diarias.