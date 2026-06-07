Delcy Rodríguez visita el ashram de Sai Baba, vínculo espiritual de figuras chavistas

Rodríguez llegó el sábado por la noche al distrito de Sri Sathya Sai, en el estado meridional de Andhra Pradesh, y acudió a Prasanthi Nilayam, el centro espiritual fundado por el gurú indio Sathya Sai Baba.

La dirigente venezolana rindió homenaje a Sathya Sai Baba y fue recibida por responsables del Sri Sathya Sai Central Trust, según las mismas fuentes.

La visita de Rodríguez coincide con las celebraciones del centenario del nacimiento de Sathya Sai Baba, una conmemoración que se tiene lugar este año.

El movimiento de Sathya Sai Baba tiene presencia en Venezuela desde los años setenta y ha sido frecuentado por figuras del poder bolivariano.

Sathya Sai Baba, fallecido en 2011, fue un gurú indio con proyección internacional, fundador de una red de centros espirituales y obras sociales en numerosos países. Su mensaje se articuló en torno a ideas como el servicio desinteresado, la unidad de las religiones y la educación en valores humanos.

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En Venezuela, el movimiento comenzó a organizarse en la década de 1970 y se expandió posteriormente mediante centros de devotos, programas educativos y actividades de servicio social.

Figuras del chavismo, incluido el entorno del expresidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, han mantenido vínculos públicos o personales con Prasanthi Nilayam y con la figura de Sai Baba, según registros y material de archivo sobre esos viajes.

Rodríguez ya había acudido en visitas anteriores al centro espiritual, incluida una parada en Puttaparthi durante viajes previos a la India, antes de asumir la presidencia encargada de Venezuela.

La visita espiritual cierra una semana de agenda política y empresarial en la India, donde Rodríguez fue recibida por el primer ministro Narendra Modi y mantuvo encuentros con los ministros de Exteriores, S. Jaishankar, y de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri.

Su viaje estuvo marcado por la reactivación de las compras indias de crudo venezolano, después de que Venezuela volviera a situarse entre los principales proveedores de petróleo del país asiático en los últimos meses.

Rodríguez también visitó la refinería de Jamnagar, propiedad de Reliance Industries y considerada el mayor complejo de refinación de petróleo del mundo, además de mantener contactos empresariales en Bombay con el conglomerado Tata para abordar energías renovables y transporte urbano.

La gira, iniciada el 3 de junio, buscó ampliar la relación bilateral hacia energía, transporte, inversiones, renovables, salud, productos farmacéuticos y cooperación industrial.