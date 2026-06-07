Depresión provoca lluvias torrenciales en sur de México y puede tocar tierra como tormenta

"Se ha formado la depresión tropical Dos-E, al sur de la costa de Guerrero", apuntó en su más reciente aviso la institución.

"Se localiza a 155 kilómetros (km) al sur de Acapulco, Guerrero, y a 165 km al oeste-suroeste de Punta Maldonado, Michoacán", indicó el SMN en un comunicado.

Precisó que el sistema registra vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora (km/h), rachas de 75 km/h y se desplaza hacia el noreste a 9 km/h.

Ante estos datos, el SMN estableció una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Tecpan de Galeana, Michoacán.

El sistema que podría intensificarse por la tarde de este domingo en la tormenta tropical Boris y llega dos días después de la formación de la tormenta tropical Amanda que no afectó territorio mexicano debido a su lejanía.

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"Se prevé que la tarde de este domingo, alrededor de las 18:00 ya tenga características de tormenta tropical, es decir, va a seguir su intensificación gradual, de manera que registrará vientos estimados entre los 65 km/h, con rachas de 85 km/h", señaló el titular del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, Fabián Vázquez Romaña.

"Se espera que impacte durante esta medianoche o las primeras horas de mañana lunes, con rachas de 95 km/h, vientos sostenidos de 75 Km/h, es decir, va a ingresar a tierra sobre el territorio de Guerrero con intensidad de tormenta tropical", añadió.

Vázquez Romaña precisó que "la principal amenaza meteorológica del sistema serán las lluvias" y para este domingo se esperan lluvias torrenciales entre 150 hasta 250 milímetros (mm) de precipitación sobre la costa de Guerrero y se extiende las lluvias intensas que van de 75 a 150 mm para la costa de Oaxaca.

A finales de abril, las autoridades mexicanas informaron que en México se prevé la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los cuales siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5- De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.