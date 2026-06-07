Detienen en Perú a dos delegados de un partido por marcar 90 cédulas durante elección

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, anunció que esta incidencia ocurrió en un centro de votación de Lima y recordó que marcar cédulas es un delito electoral pasible de sanción penal, pero no aclaró a qué partido político pertenecían los observadores detenidos.

"Esa incidencia ya está reportada, ya se ha tomado las medidas del caso a través del fiscal de prevención del delito. Han sido dos personeros que ya han sido detenidos, el número de cédulas inhabilitadas son 90", dijo Burneo en una conferencia de prensa en la que se informó del avance de la jornada electoral.

Agregó que 50 de las cédulas fueron inmediatamente repuestas con material de contingencia.

Medios locales informaron que estas cédulas estaban marcadas a favor del partido de la derechista Keiko Fujimori, Fuerza Popular.

Por otro lado, el Ministerio Público informó de otra incidencia en otro punto de la capital, en el centro de votación Complejo Deportivo Municipal César Vidaurre Reina Farje de La Molina, en el este de Lima, donde también se hallaron cédulas marcadas.

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Tras el reporte, la Fiscalía de Prevención del Delito de Lima Este levantó un acta para dejar constancia de lo ocurrido y procedió al lacrado del material observado.

Detalló que la diligencia se realizó en presencia de efectivos de la Policía Nacional, integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de la ONPE, del JNE y miembros de mesa.

Asimismo, la ONPE reemplazó el material electoral involucrado conforme a los protocolos establecidos para estos casos y los representantes del Ministerio Público indicaron que estos hechos se pusieron en conocimiento de forma inmediata a la Fiscalía Penal de Turno.

En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022).

Más de 27,3 millones de peruanos para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que supone el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.